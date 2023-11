Natale e Capodanno a Ferrara, nuovo sito web e cento eventi

"Mai come quest'anno, a Ferrara, sarà possibile vivere l'atmosfera del periodo natalizio potendo scegliere tra una moltitudine di eventi. Presentiamo al pubblico un calendario, consultabile sul nuovo sito inferrara.it, che per la prima volta raccoglie le iniziative in una veste unitaria di facile e immediata consultazione. Tutti gli eventi sono suddivisi in categorie e tra queste è presente 'Natale Solidale', dove sono elencate le iniziative benefiche promosse delle Associazioni del territorio". Così il sindaco Alan Fabbri presentando alla stampa il centinaio di eventi previsti per Natale e Capodanno in città e nelle frazioni. La campagna di comunicazione a breve approderà sulle tv e radio nazionali e ha lo scopo di trasmettere la 'magìa' che si vive a Ferrara durante il periodo natalizio, promuovendo la città a livello turistico.

Si va dal concerto dell'artista americana Amii Stewart, al Gad l'8 dicembre, ad altri due live pre-natalizi tra antiche sonorità swing e voci bianche, i poi i mercatini in piazza Trento Trieste, 130 chilometri di luminarie, scenografiche installazioni luminose in città, un albero di particolare presenza scenica davanti alla Cattedrale, il Winter park al parco Marco Coletta, un parco invernale con luminarie, pista di pattinaggio su ghiaccio, grande torre panoramica, food&drink, attrazioni e animazioni per famiglie e bambini. E l'immancabile incendio del Castello allo scoccare della mezzanotte di Capodanno, preceduto dall'animazione in piazza e seguito dal format 'Voglio tornare negli anni '90', fino al mattino, e con un elegante cenone al Teatro Comunale in apertura di serata. L'apertura della 'stagione' natalizia sarà segnata dall'inaugurazione dei mercatini, sabato 25 novembre alle 17: le caratteristiche casette in legno sono già aperte al pubblico e ricche di prodotti gastronomici, libri, manufatti artigianali e oggettistica natalizia.



