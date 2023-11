La Scuola di disegno di Reggio Emilia ricorda Giulia coi fiori

Un mazzo di rose bianche appoggiato su un banco, insieme a un bigliettino con su scritto "Per Giulia" e il tratto della "a" che si chiude con un cuore. Così la Scuola internazionale di Comics di Reggio Emilia ha voluto ricordare Giulia Cecchettin in un post sui social. La ragazza, che doveva laurearsi in Ingegneria biomedica pochi giorni prima di essere uccisa, aveva iniziato da poco a frequentare anche la scuola di illustrazione e fumetto nella città emiliana per coltivare la sua passione per il disegno. "Abbiamo voluto ricordare Giulia - si legge nel post - insieme alla sua classe e tutti gli studenti e le studentesse della scuola. La nostra intenzione è ora quella di continuare a ricordarla facendo rumore". Giulia Cecchettin aveva anche un secondo profilo Instagram (@t0rtadimele) nel quale postava alcuni dei suoi lavori e di sé diceva: "Just me, pretending I'm not that bad at drawing (Solo io, che faccio finta di non essere così male a disegnare). L'ultimo suo disegno pubblicato su quella pagina è un mazzo di fiori colorato e allegro.

