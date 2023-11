Kissing Gorbaciov, CCCP e Litfiba oltre la cortina di ferro

Uno scambio musicale tra Puglia e Russia, il viaggio di CCCP e Litfiba oltre la cortina di ferro, la storia del doppio tour punk rock che riuscì a creare un ponte tra due mondi fino allora rigidamente separati, l'Occidente e l'Urss, attraverso il linguaggio universale della musica. La racconta Kissing Gorbaciov, documentario prodotto da Smk Factory, casa di produzione audiovisiva indipendente, con il sostegno della Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission e la regia di Andrea Paco Mariani e Luigi D'Alife. Kissing Gorbaciov è stato presentato in anteprima a Bologna e da domani, venerdì, sarà nei cinema, distribuito da OpenDdb. "È una testimonianza singolare del potere della musica, di tutti i tipi di musica, di saper far dialogare realtà agli antipodi, fisicamente e socialmente - commenta l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - Ed è anche la testimonianza viva di una situazione geopolitica che non c'è più, di una stagione musicale e culturale incredibile".

Tutto parte nel 1988 a Melpignano (Lecce), dove per la prima volta gruppi rock sovietici si esibiscono "oltre cortina" in quello che la critica musicale definì "il primo sbarco ufficiale della nuova armata musicale russa". Gorbaciov era stato eletto nel marzo 1985 come presidente del Pcus, la caduta del muro di Berlino era ormai prossima, di lì a poco tutta la storia sarebbe cambiata. La primavera successiva toccherà ad alcune band italiane esibirsi in Unione Sovietica in due concerti, tra Mosca nel Sovincentr, un palasport "riempito" con soldati dell'Armata rossa come pubblico, e Leningrado, in un teatro. Presenti i CCCP e i Litfiba.

Il documentario, girato tra Ventasso e Cerreto Alpi, Bologna e Melpignano, ricostruisce quest'avventura tra ricordi, materiale d'archivio e il racconto di chi fu protagonista. Primi fra tutti i CCCP-Fedeli alla Linea di Giovanni Lindo Ferretti, al completo dopo anni con la formazione storica. Poi gli organizzatori del viaggio da Mosca alla Puglia e dalla Puglia a Mosca, Antonio Princigalli e Sergio Blasi, ideatore della Notte della Taranta. Furono loro ad invitare gruppi musicali sovietici a suonare a Melpignano e portare alcune band italiane a suonare in Urss.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA