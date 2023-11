In mostra alla Biblioteca Borges la resistenza della natura

Uno sguardo vicino, intimo, animale, che racconta la silenziosa resistenza della vegetazione ai cambiamenti climatici e ambientali, nel ventre umido della foresta che resiste, arriva da domani alla biblioteca Jorge Luis Borges di via dello Scalo a Bologna, dove, fino al 10 dicembre, sarà visitabile la mostra 'Selvatico Ancestrale'.

Negli spazi della biblioteca sarà infatti allestita la mostra che racconta la ricerca di foto, interviste e racconti orali che la giornalista e fotografa Giuditta Pellegrini sta portando avanti da circa dieci anni in alcune foreste primarie del mondo, per sottolineare il potere sciamanico del selvatico, dei corpi non allineati e della natura indomita.

Domani, venerdì 24, alle 17.30 ci sarà l'inaugurazione della mostra, accompagnata dalle voci dalle testimonianze che accompagnano le foto, con la stessa Giuditta Pellegrini e la drammaturgia di Irene Loesch. La mostra fa parte della 18/a edizione del festival 'La violenza illustrata'.



