Gala verdiano con Riccardo Muti a Busseto per Villa Verdi

L'evento conclusivo della Trilogia d'autunno del Ravenna Festival, il Gala verdiano diretto da Riccardo Muti, sarà proposto anche al Teatro Verdi di Busseto, in un appuntamento straordinario, il 23 dicembre alle 19, organizzato dal festival ravennate in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Busseto.

Riccardo Muti, che torna a Busseto dopo il Falstaff del 2001, sarà sul podio della sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, col Coro del Teatro Municipale di Piacenza e un gruppo di cantanti che comprende Elisa Balbo, Isabel De Paoli, Rosa Feola, Juliana Grigoryan, Vittoria Magnarello, Luca Micheletti, Piero Pretti, Riccardo Rados e Riccardo Zanellato. In programma sinfonie, cori e arie dalle opere di Verdi Il trovatore, Macbeth, I vespri siciliani, Simon Boccanegra, La forza del destino, Don Carlo e Otello.

Una celebrazione che si trasforma in un dono: il ricavato della serata sarà destinato infatti alla salvaguardia di Villa Verdi a Sant'Agata. Il concerto, che si inserisce nel solco di Viva Verdi, le iniziative promosse dal Ministero della Cultura per l'acquisizione e la valorizzazione della casa-museo del compositore, sarà trasmesso in streaming gratuito sul sito ravennafestival.live il 27 gennaio 2024, in occasione dell'anniversario della morte di Giuseppe Verdi. "La direzione del maestro Muti aveva già reso questa Trilogia un appuntamento senza precedenti nella storia del Festival - ha spiegato Antonio De Rosa, sovrintendente di Ravenna Festival. - Ma arricchire il percorso con una trasferta nel cuore delle terre verdiane è un'opportunità che abbiamo accolto con entusiasmo. Tanto più che ci permette di contribuire a conservare il lascito del compositore, non solo proponendo alcune fra le sue più belle pagine musicali con una guida d'eccezione come il Maestro Muti, ma anche destinando il ricavato del gala al luogo che Verdi aveva scelto e amato come casa".



