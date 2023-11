Finisce in un burrone con con il fuoristrada, morto 70enne

Un uomo di 70 anni è morto, finendo in un burrone con il fuoristrada Suzuki che stava guidando, a Monchio di Felina, frazione di Castelnovo Monti, sull'Appennino reggiano. E' successo intorno alle 16 e il fratello, che era con lui in auto, è stato portato in ospedale, con ferite lievi. I due stavano portando in giro i cani da caccia, sono entrati in un bosco con il mezzo e sono precipitati. Sul posto, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino stazione Monte Cusna e polizia locale, per i rilievi e ricostruire le cause dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA