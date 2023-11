Chamber Orchestra of Europe, Pappano e Rana a Reggio Emilia

Da anni è di casa in alcuni dei teatri dell'Emilia-Romagna, da Bologna a Parma, da Modena a Reggio Emilia, a cominciare dalla storica residenza, dal 1989 al 1996, a Ferrara Musica, sotto la guida del suo cofondatore Claudio Abbado: è la Chamber Orchestra of Europe, uno dei più blasonati complessi sinfonici, ambasciatrice culturale dell'Unione Europea nata nel 1981. Il 25 novembre alle 20,30 inaugurerà la stagione concertistica del Teatro Valli di Reggio Emilia, dando il via anche a una nuova tornée che vedrà sul podio sir Antonio Pappano, uno dei direttori d'orchestra più amati dal pubblico, collaboratore abituale della COE, e alla tastiera Beatrice Rana, la pianista italiana più conosciuta e richiesta degli ultimi anni.

Questo tris di fuoriclasse proseguirà poi il suo giro italiano al Teatro Verdi di Pordenone il 26, al Teatro Comunale di Vicenza il 27 e al Teatro Galli di Rimini il 28, per proseguire a Berlino (1/12) e a Vienna (2/12). Il programma, comune a tutte la tappe, prevede l'Introduzione e allegro per archi, Op. 47 di Edward Elgar, costruito come un continuo scambio tra un quartetto d'archi concertante e l'orchestra d'archi, e ispirato a canti popolari gallesi affidati all'estro melodico del compositore inglese; il Concerto per pianoforte e orchestra in la minore, Op. 54 di Robert Schumann, "Qualcosa a metà tra sinfonia, concerto e grande sonata", diceva diceva l'autore di quest'opera appassionata ed estroversa scritta a partire dalla Fantasia composta per la moglie Clara in un momento tra i più felici della sua vita. Di questo brano e di quello composto da Clara Wieck, moglie di Schumann, Beatrice Rana ha realizzato di recente un Cd di grande successo proprio con la Chamber Orchestra of Europe diretta da Yannick Nézet-Séguin. Entrambi i concerti furono eseguiti per la prima volta in pubblico da Clara, una delle più grandi pianiste del XIX secolo; infine la Sinfonia N. 6 in re maggiore, Op. 6 di Antonín Dvořák, brano composto per la Filarmonica di Vienna che però trionfò a Londra nel 1884: con essa cominciò la stagione delle ultime grandi sinfonie del compositore, pervase da una spontanea vena melodica e un lirismo influenzato da canti popolari boemi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA