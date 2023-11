A Bologna due giorni per gli Stati Generali della Ripartenza

L'Osservatorio economico e sociale 'Riparte l'Italia' il 24 e 25 novembre, a Bologna, darà vita agli Stati Generali della Ripartenza, aprendo un confronto fra rappresentanti del governo - in programma i ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e il vice ministro Galeazzo Bignami - e delle istituzioni e il mondo dell'impresa e della società civile.

"L'Osservatorio 'Riparte Italia' vorrebbe fungere da polo di aggregazione rispetto alla creazione di una comunità che sappia contribuire a sviluppare idee e progetti in un'ottica di dialogo e di confronto, abbandonando l'idea di visioni unilateralistiche", spiega il presidente del Comitato d'indirizzo dell'Osservatorio, Luigi Balestra, già vicepresidente del Consiglio di presidenza Corte dei Conti.

In 16 panel si parlerà di riforme, giustizia, sviluppo, innovazione, energia, formazione, Sud, criminalità, Pnrr, Made in Italy, infrastrutture, ambiente e cultura. "La straordinaria forza di questo evento è molto legata al fatto che imprenditori, manager pubblici e privati, donne e uomini delle istituzioni dialoghino tra loro" su temi cardine per lo sviluppo del Paese "tutti legati da un filo conduttore unico - prosegue Balestra - che ispira le attività dell'Osservatorio, che punta a creare comunità in uno spirito di condivisione, superando gli antagonismi che altro non mascherano se non degli atteggiamenti personalistici e non aiutano il progresso del Paese".

Gli Stati Generali della Ripartenza si apriranno alle 9.30 di domani nella sala dei Cento del Palazzo della Residenza, con i saluti istituzionali del presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del sindaco della città, Matteo Lepore e del presidente Balestra.

Tra i momenti della due giorni in particolare si segnalano gli interventi dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi, l'intervento del vice presidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulé. Sabato 25, nella giornata internazionale dedicata all'eliminazione della violenza sulle donne, ci sarà poi l'intervista al presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA