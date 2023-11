Rivista accademica Dune dedica un numero a Francesca Alinovi

È incentrato su Francesca Alinovi, la critica d'arte e docente al Dams uccisa quarant'anni fa nella sua abitazione di Bologna dallo studente-pittore Francesco Ciancabilla, condannato a 15 anni di reclusione ma che si è sempre dichiarato innocente, il sesto numero del journal internazionale 'Dune. Scritture su moda, progetto e cultura visuale', rivista accademica che accoglie contributi scientifici di studiose e studiosi tramite open call. Diretta da Maria Luisa Frisa, fondatrice del corso di laurea in Design della moda e arti multimediali all'Università Iuav di Venezia, e pubblicata da Flash Art, 'Dune' - il cui titolo rimanda al romanzo fantascientifico di Frank Herbert, pubblicato nel 1965, e al film diretto da David Lynch nel 1984 - è intesa come uno spazio per la riflessione teorica e visiva, e riflette gli interessi di ricerca, le modalità di scrittura e la produzione teorica del gruppo di lavoro dei corsi di laurea in moda Iuav. È monotematica, caratterizzata da una parola o da una frase chiave che permea i contenuti, e unisce affondi su figure e storie poco approfondite restituite con le ricerche di giovani autori.

Il numero su Francesca Alinovi intende posizionare "in una corretta prospettiva storica e teorica" il lavoro di una figura rivoluzionaria nel panorama della critica italiana ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione In Between Art Film. Alinovi, scomparsa a 35 anni, è celebre per il suo lavoro sulla performance art e soprattutto per essere stata la prima in Europa a studiare in modo sistematico il graffitismo e la street art. La rivista sarà presentata martedì 28 novembre, alle 17, all'Accademia di Belle Arti di Bologna: il titolo dell'incontro, 'In and Out of Focus', è una citazione da uno scritto di Francesca Alinovi su un suo autoritratto a matita e collage, documentato all'interno del numero dall'artista Dafne Boggeri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA