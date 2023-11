La nave di Msf è arrivata a Ravenna, a bordo 57 migranti

È arrivata al porto di Ravenna la nave 'Geo Barents' di Medici senza frontiere (Msf) con a bordo 57 migranti, dei quali 13 minori non accompagnati. Provengono da Pakistan, Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia e Nord Sudan. Le operazioni di sbarco sono in corso al terminal crociere di Porto Corsini mentre successivamente al Pala De André, alle porte del centro, si svolgeranno le visite mediche e gli adempimenti di servizi sociali e di polizia. Soltanto i minori, come comunicato nei giorni scorsi dalla Prefettura, resteranno a Ravenna, mentre le altre 44 persone saranno accolte nei Cas delle altre province della regione.

