I Vignaioli indipendenti a Bologna con oltre mille espositori

Prima volta a Bologna per il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti Fivi che arriva nei padiglioni di BolognaFiere - 30mila i metri quadrati a disposizione - dove da sabato 25 novembre a lunedì 27 festeggerà la sua dodicesima edizione. Oltre 8mila i vini da poter assaggiare. Saranno invece 985, provenienti da tutta Italia, i vignaioli che accoglieranno il pubblico al mercato, dal 2011 unico evento italiano organizzato "dai vignaioli per i vignaioli" e per chi ama il vino. Accanto ai soci Fivi, saranno presenti i vignaioli europei di due associazioni appartenenti a Cevi (Confédération Européenne des Vignerons Indépendants) e 29 olivicoltori indipendenti soci della Fioi (Federazione italiana olivicoltori indipendenti).

Rispetto alle edizioni di Piacenza, saranno tante le novità, a partire dallo shopping: in Fiera sarà attivo infatti un servizio di spedizioni, che consentirà al pubblico di farsi recapitare a casa le bottiglie acquistate. In occasione del Mercato dei vini saranno poi assegnati il premio 'Leonardo Pieropan', in memoria di uno dei pionieri di Fivi e il nuovo premio 'Vignaioli come noi'. Ad aggiudicarseli, rispettivamente, il vignaiolo abruzzese Emilio Pepe e l'artista Stefano Belisari, meglio noto come Elio.

Grazie alla collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna e con Amo (Associazione mescitori organizzati), prima e durante il Mercato dei Vini Bologna sarà coinvolta in eventi paralleli. In particolare, il 23 novembre, si entrerà nel clima della festa del Mercato con la 'Wine city night' itinerante targata Amo, mentre sabato 25 'La notte bianca dei Vignaioli' porterà un vignaiolo o una vignaiola Fivi in ognuno dei locali aderenti all'iniziativa (una quindicina), per raccontare e degustare insieme agli avventori i vini artigianali e del territorio. "Con questo appuntamento Bologna si afferma come sede elettiva degli eventi sul vino sostenibile, di eccellente qualità", ha detto il presidente di BolognaFiere, Giampiero Calzolari. "Abbiamo scelto Bologna come luogo ideale per sviluppare questo evento associativo - ha sottolineato Lorenzo Cesconi, presidente di Fivi - per crescere in modo coerente e adeguato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA