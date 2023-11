Future Film Festival, il cinema d'animazione arriva a Modena

Animazioni di qualità pur con mezzi ridotti e rapporto tra creatività e intelligenza artificiale: sono alcuni temi del Future Film Festival, il primo festival italiano dedicato a cinema d'animazione, effetti visivi, realtà virtuale e realtà aumentata, gaming e media art, che torna a Modena per il terzo anno, dal 24 al 26 novembre, con la novità dell'accesso libero e gratuito alle iniziative, fino a esaurimento posti. Conclusa nei giorni scorsi la prima parte del festival, nella sede storica di Bologna, la manifestazione, giunta alla 23/a edizione, arriva al Cinema Astra e al Laboratorio aperto, dove sono in programma workshop sulla progettazione, conferenze e proiezioni non stop di corti d'animazione. Tema di questa edizione è Be Kind Remake, ovvero la possibilità di creare e produrre cinema con pochi mezzi, privilegiando l'inventiva degli autori e l'iper-tecnologia.

Il Future Film Festival è promosso ed organizzato da Rete Doc, il maggiore network italiano di professionisti della cultura e della creatività, in collaborazione con l'Associazione Amici del Future Film Festival, e con il sostegno del Comune di Modena. "La città dei Festival continua il suo percorso di crescita - commenta l'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi - Con il Future Film Festival portiamo a Modena il meglio dell'animazione, in un programma fatto di innovazione e sperimentazione. Un festival che ha trovato nella nostra città terreno fertile per radicarsi e crescere, in rete, con il sistema culturale cittadino".

La rassegna modenese si apre venerdì al Cinema Astra: tra gli appuntamenti in programma spicca la proiezione del film d'animazione 'Slide' (Usa, 2023), creato dall'animatore statunitense Bill Plympton, tra i protagonisti internazionali dell'animazione indipendente, a cui il Festival rende quest'anno omaggio.



