Festival delle colonne sonore a Ferrara sul tema del 'sogno'

E' dedicata al tema del 'sogno' la settima edizione di MusicFilm-Festival delle colonne sonore che si terrà a Ferrara dal 29 novembre al 2 dicembre, con quattro giornate di formazione, spettacolo e solidarietà. In programma incontri con le scuole, masterclass, premi di doppiaggio e canto, proiezioni e uno spettacolo finale al Teatro Nuovo (il 2 dicembre alle 21) con ricavato destinato alla Fondazione Telethon. Ad anticipare il tutto sarà un workshop di musical per il cinema condotto dalla cantante Barbara Cola, il 25 e 26 novembre, per una ventina di giovani partecipanti e già sold out. Organizzato dall'Associazione MusicFilm in partnership con Made Eventi e Ferrara la Città del Cinema, il Festival - presentato oggi alla stampa - ha il patrocinio e il contributo della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ferrara. Un importante ruolo è stato svolto dalle scuole, che hanno partecipato attivamente alla parte formativa, artistica e di comunicazione.

"Il tema di questa settima edizione dedicato ai sogni - sottolinea l'assessore Marco Gulinelli - offre uno spunto riflessivo su come l'immaginazione, il desiderio e il cinema siano intrinsecamente collegati. La definizione del cinema come 'fabbrica dei sogni' si riflette nei decenni passati, rendendo omaggio ai primi giorni del cinematografo e al cinema classico, che hanno catturato l'attenzione di un pubblico desideroso di sfuggire alla realtà. Il 'Sogno' diventa così il fulcro di un'esperienza che si sviluppa attraverso la musica e il cinema, esplorando significati legati al territorio e valorizzando la creatività giovanile e i nuovi talenti". "Durante il workshop - aggiunge Barbara Cola - si parlerà di come coltivare la voce nella sua unicità per essere al servizio sia di un palco teatrale che di un set cinematografico. Vorrei condividere non solo la mia esperienza con i partecipanti, ma anche raccontare di come all'interno di una composizione musicale si possa trasformare un brano in un monologo cinematografico. Lo scopo di questa esperienza è quindi di raccontare, attraverso la voce, una storia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA