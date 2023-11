Al Comunale Nouveau Bologna un Elisir d'amore ispirato a Botero

È ispirato alla produzione figurativa dell'artista colombiano Fernando Botero, scomparso lo scorso settembre, l'allestimento dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti prodotto da Nausica Opera International, in programma nella stagione lirica del Teatro Comunale di Bologna dal 24 novembre alle 20 nel nuovo spazio del quartiere fieristico, il Comunale Nouveau.

Lo spettacolo, con regia e scene firmate da Victor García Sierra (rappresentato per la prima volta al Teatro Verdi di Busseto nel 2014 con lo stesso Botero presente in sala), vedrà sul podio dell'Orchestra del Comunale un talento italiano in ascesa come il ventisettenne Diego Ceretta, direttore principale dell'Orchestra della Toscana, reduce dal recente successo al Wexford Festival Opera in un altro titolo di Donizetti, il raro Zoraida di Granata.

"Generosità e colore sono caratteristiche che identificano lo stile unico e inconfondibile del maestro Fernando Botero. - Spiega Sierra, venezuelano di origine e italiano d'adozione. - Nel tentativo di unire il suo stile con l'opera italiana, mi sono ispirato a due dei suoi quadri della serie 'Il Circo'; da uno ho sviluppato la scenografia, dall'altro un chiaro richiamo dei suoi personaggi con quelli dell'opera L'elisir d'amore". I protagonisti, in alternanza nelle recite del 24, 26, 29 e del 25, 28, 30 novembre, saranno Karen Gardeazabal e Lavinia Bini nella parte di Adina, Juan Francisco Gatell e Valerio Borgioni come Nemorino, Andrea Vincenzo Bonsignore e Ian Antem nei panni di Belcore e Marco Filippo Romano e Vincenzo Taormina in quelli del Dottor Dulcamara; Elena Borin è Giannetta. Il Coro, preparato da Gea Garatti Ansini, è, come di consueto, quello del Teatro Comunale. L'elisir d'amore, melodramma giocoso in due atti su libretto di Felice Romani, tratto da Le Philtre (Il filtro) di Eugène Scribe, fu rappresentato la prima volta al Teatro della Canobbiana di Milano il 12 maggio del 1832. Il successo fu immediato per l'opera che sa essere leggera ma anche malinconica, come testimonia la celeberrima aria di Nemorino "Una furtiva lagrima".



