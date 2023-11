A Cervia arrivano i segnali per il villino di Grazia Deledda

Non più caccia al tesoro per chi vuole raggiungere Villa Caravella, la dimora appartenuta a Grazia Deledda, la premio Nobel per la letteratura che dal 1920 al 1935 ha trascorso le sue estati a Cervia, facendone il suo amato 'buen retiro'. Dopo la targa storica, inaugurata il giorno di Ferragosto, arriva la segnaletica stradale e il villino esce definivamente dall'anonimato.

Domenica 26 novembre, un trekking urbano, promosso dall'Associazione 'Grazia Deledda, una Nobel a Cervia' e inserito nel calendario delle iniziative OFF del Festival 'L'Eredità delle donne' di Serena Dandini dedicato quest'anno alle 'Madri della patria', inaugura i segnali turistici che come le briciole di Pollicino indicano la strada da seguire per raggiungere il villino, in via Cristoforo Colombo 65. La segnaletica è stata realizzata ed installata dal Comune di Cervia nell'ambito del progetto Luoghi d'autore. La casa 'color biscotto' ha mantenuto l'aspetto esterno originario, ma non è facile da trovare circondata com'è da edifici più alti e da auto parcheggiate. I nuovi segnali sono invece ben riconoscibili, avendo stampata l'immagine della scrittrice sarda e la scritta 'Villino Grazia Deledda' su uno sfondo marroncino. Collocati in tre snodi strategici della viabilità cervese, lungo viale dei Mille e il Lungomare dedicato alla premio Nobel, prenderanno per mano cittadini e turisti curiosi di vedere dove la scrittrice ha trascorso le sue lunghe estati cervesi, componendo alcuni dei più bei romanzi dell'ultima stagione narrativa, alcuni dei quali di chiara ambientazione cervese. Tra questi, "Fuga in Egitto" dalle cui pagine partiranno le letture dell'attrice Paola Contini che accompagneranno il trekking, con la guida di Giorgia Cecchi ed Elena Gagliardi e alla presenza dell'assessore alla cultura di Cervia, Cesare Zavatta.



