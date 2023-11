Saman: Confederazione islamica condivide richieste procura

La Confederazione Islamica Italiana e della grande Moschea di Roma, ammessi come parti civili al processo per l'omicidio di Saman, si associano "senza tentennamento alcuno con completa adesione" alle richieste di condanna, avanzate dalla Procura al termine della requisitoria nella scorsa udienza, nei confronti dei cinque imputati.

Gianluca Bocchino, avvocato che rappresenta la Cii, durante la discussione di stamattina ha voluto ribadire innanzitutto "l'assoluta presa di distanza della comunità islamica dall'omicidio Saman". Per poi soffermarsi sul fatto che "non si possa prendere minimamente in considerazione l'attenuante culturale o religiosa" perché "seppur le difese cercheranno strumentalmente di collocare i fatti in questa cornice, non trova alcuna giustificazione". Infine ha toccato un passaggio della requisitoria della Procura che paragonava gli Abbas ad una cosca 'ndranghetistica: "Il clima nella famiglia di Saman era quello di un clan che, fedele ad un precetto e ad un'idea, tutela se stesso a discapito di chi ne fa parte".



