Rimproverato, cacciatore colpisce donna col calcio del fucile

Lo ha rimproverato perché stava cacciando troppo vicino alla sua abitazione e l'uomo, come risposta, ha colpito la donna più volte con il calcio del proprio fucile, sparando poi un colpo intimidatorio verso i piedi della vittima. Poi le ha rubato il cellulare con cui lo aveva fotografato. È quanto accaduto lo scorso 16 novembre nel Reggiano, intorno alle 9.30 del mattino. L'uomo, 60enne, dopo l'aggressione è fuggito nei campi. Rintracciato poi dai carabinieri di Scandiano, è stato denunciato per lesioni personali e violazione di norme connesse con l'utilizzo improprio delle armi da fuoco. La donna invece è stata soccorsa dai vicini e dopo essersi recata in ospedale per le cure del caso, è stata dimessa con una prognosi di sette giorni.

