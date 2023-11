Bellocchio, bellezza è quando le sale sono gremite

"Sono felice di questa grande realizzazione", "la bellezza del cinema è andarvi quando le sale sono gremite e si sente il respiro e la partecipazione degli spettatori, che ovviamente a casa anche con i moderni impianti non c'è". Così Marco Bellocchio, regista nonché presidente della Cineteca, al taglio del nastro del Modernissimo a Bologna. "E dunque non solo la bellezza di questo cinema ma quella della gente al cinema, un'eccezionalità di cui credo parlasse spesso anche Fellini - ha aggiunto - Mi ha ricordato, quando il sindaco parlava di transantlantico, il Rex di Amarcord. E quindi questa sala straordinaria non può non ricordarmi, perché è nata in quegli anni, il grande genio che onora l'Emilia-Romagna, l'Italia, il mondo, che devono ricordarsene".



