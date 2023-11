A Bologna i levrieri maltrattati 'curano' i bambini ricoverati

Dalle corse del Regno Unito e dell'Irlanda alle corsie dei reparti pediatrici, dalle battute di caccia in Spagna alle stanze dei piccoli pazienti. Il progetto 'Pet Co-therapy' porta i levrieri salvati dai maltrattamenti all'interno dell'Irccs Policlinico di Sant'Orsola di Bologna con l'obiettivo di sostenere, attraverso i cosiddetti "interventi assistiti con animali", il benessere di tutti i bambini e degli stessi cani.

La nuova iniziativa, nata grazie alla collaborazione tra Irccs e l'associazione Fanep (Famiglie Neurologia Pediatrica) e al sostegno della Fondazione Elisabetta Franchi Onlus e Bologna Fc 1909, è stata inaugurata ufficialmente con una visita al Sant'Orsola della stilista e imprenditrice e una delegazione del club rossoblù composta dall'ad Claudio Fenucci accompagnato dai calciatori Lorenzo De Silvestri, Charalampos Lykogiannis, Federico Ravaglia e Riccardo Orsolini.

Il progetto è biennale: otto levrieri (accompagnati dai relativi conduttori/proprietari volontari) incontreranno i bambini ricoverati nelle unità operative di neurologia pediatrica, pediatria d'urgenza e pediatria specialistica del Sant'Orsola. Si tratta di interventi di tipo educativo pensati per motivare i piccoli pazienti, aumentarne l'autostima e stimolarne la comunicazione verbale e le interazioni sociali.

Fondamentale il contributo della Fondazione Elisabetta Franchi Onlus e del Bologna Fc che hanno raccolto e donato a Fanep i 27mila euro necessari per l'implementazione del servizio di Pet-Co Therapy.

