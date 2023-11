Trovato morto alla base di una ferrata in Appennino parmense

Il corpo di un uomo di 32 anni di Fidenza (Parma), è stato ritrovato ieri sera alla base della ferrata Pietra Nera a San Pellegrino Parmense, sull'Appennino emiliano.

Ieri sera, attorno alle 20, sono stati i genitori dell'uomo a chiamare i carabinieri, visto, dopo aver detto di andare ad arrampicarsi alla ferrata della Pietra Nera, non rispondeva al telefono e non era tornato a casa.

I carabinieri, insieme al Soccorso Alpino, sono andati nella zona indicata dove hanno trovato la sua auto in una piazzola all'inizio del percorso e, poco dopo, il suo corpo alla base della ferrata. Era da solo e dotato dell'attrezzatura alpinistica necessaria



