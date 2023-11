Pugilato: Europeo pesi medi; Signani perde il titolo

Matteo Signani non ce l'ha fatta a conservare il titolo europeo dei pesi medi. Impegnato a Wolverhampton contro il pugile locale Tyler Denny, di 32 anni, il 'Giaguaro' di Savignano sul Rubicone è stato costretto ad abbandonare all'inizio dell'ottava ripresa per una ferita all'arcata sopraccigliare procuratagli nel corso del match da una testata dell'avversario, al quale l'arbitro ha concesso ogni tipo di scorrettezze. Per la 44enne guardia costiera romagnola è stata la settima sconfitta della carriera da professionista.





