Amii Stewart sarà protagonista concerto di Natale a Ferrara

Sarà Amii Stewart la protagonista del concerto che venerdì 8 dicembre accenderà l'atmosfera natalizia di Ferrara con un evento, organizzato da Comune e Fondazione Teatro Comunale, che si terrà in prossimità del parco Marco Coletta. La cantante americana, una delle voci più note degli anni Settanta e Ottanta, si esibirà dalle 20.30 ma la festa comincerà già due ore prima con il Jubilation Gospel Choir, gruppo che può vantare collaborazioni con Gianna Nannini all'Arena di Verona, Giorgio Panariello, con la Ferrari e con alcuni noti brand.

"Un grande concerto - dice il sindaco Alan Fabbri - per un grande Natale che sarà preparato e celebrato con iniziative diffuse, all'interno di un calendario che conta decine di eventi in tutto il territorio". "Tre anni fa, al momento dell'inaugurazione del Ferrara Winter Park, ci eravamo immaginati di rendere protagonista il parco Coletta ogni mese dell'anno e il sogno era replicare le manifestazioni estive anche in inverno - aggiunge il vicesindaco Nicola Lodi - l'iniziativa dell'8 dicembre è il coronamento di una visione che ci ha visto lavorare per la riqualificazione dell'area verde e per farla vivere 365 giorni all'anno. Esattamente nel punto dove quattro anni fa c'erano episodi di degrado, oggi si assiste ad iniziative che rendono unico il Natale di Ferrara". Di Amii Stewart si ricordano brani come Light My Fire, Knock On Wood, fino a Grazie perché in collaborazione con Gianni Morandi. In passato l'artista ha lavorato al fianco di Eros Ramazzotti e quest'anno ricorrono i quarant'anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA