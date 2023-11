Sciopero: Cgil E-R, oltre 10.000 in piazza in regione

Oltre 10.000 persone hanno riempito le piazze dei capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna in occasione dello sciopero proclamato da Cgil e Uil per le categorie della funzione pubblica, dei lavoratori della conoscenza e dei trasporti e della logistica.

Tuttavia sono molte di più le persone che sono scese in strada a manifestare. Il dato, infatti, non tiene conto di Reggio Emilia, dove hanno incrociato le braccia i lavoratori di tutti i settori, cosa che nel resto della regione avverrà il prossimo 24 novembre: sono state 10.000 le persone a sfilare per le vie della città per una manifestazione, definita dalla Cgil locale, in una nota, come "d'altri tempi".

Secondo quanto conteggiato dai promotori della mobilitazione le adesioni allo sciopero nel settore pubblico sono andate dal 60% all' 80% mentre nei nidi e scuole dell'infanzia si sono attestate al 90%.

Nel settore logistica e facchinaggio si segnalano percentuali di adesione comprese tra il 50% e il 100% per quanto riguarda il mondo dei corrieri cioè Fedex, Ups, Sda, Brt, Gls in tutta la regione. Nella logistica di magazzino settore cooperativo, viene sottolineato, è stata registra una partecipazione elevata soprattutto negli appalti più grossi mentre negli spedizionieri l'adesione è stata intorno al 30%-50%. Percentuale di adesione intorno al 30%-40% nella filiera di driver in appalto Amazon con una media ragionata del settore intorno al 50%.

Sul trasporto pubblico locale, al netto della precettazione, le percentuali si attestano tra il 30% e il 70% in Start e Seta con picco all'80% in Tep me Tper non scioperava essendo in sciopero settimana scorsa). Nel settore ferroviario, al netto della precettazione, l'adesione è stata del 25%.





