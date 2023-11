Il padre di Saman chiede di parlare, giudice 'lo farà alla fine'

Shabbar Abbas, padre di Saman, imputato con altri quattro familiari per l'omicidio della figlia, come anticipato nella scorsa udienza, ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee oggi, prima dell'inizio della requisitoria del pubblico ministero. Ma la Corte di assise di Reggio Emilia non glielo consente, spiegando che potrà parlare alla fine, dopo che tutte le parti avranno concluso e quindi non prima di alcune udienze. La presidente Cristina Beretti ha motivato questa decisione con altre pronunce di giurisprudenza sul tema delle dichiarazioni spontanee degli imputati quando l'istruttoria è stata dichiarata conclusa. L'udienza, per cui c'era grande attesa a un'aula gremita per le dichiarazioni del principale imputato, dunque è proseguita con la requisitoria del procuratore capo, Gaetano Calogero Paci.

