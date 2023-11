La storia e il riscatto di Roberta Pedrelli su Lepida Tv

La storia di Roberta Pedrelli, pallavolista della GiocoParmaVCCesena e della Nazionale italiana femminile di sitting volley, campionessa in campo e nella vita che ha riscoperto l'amore per il volley dopo un grave incidente è al centro della nuova puntata di 'Traguardi - Sport e territorio in Emilia-Romagna', in onda su LepidaTV, e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre.

Un racconto a tutto tondo, dalla fusione del Cesena e del Parma grazie alla quale è stato possibile giocare, e vincere, la Supercoppa nazionale alla conquista dell'Europeo con la nazionale azzurra, che vale l'accesso alle prossime Paralimpiadi di Parigi 2024. "Siamo cresciute molto come squadra, soprattutto mentalmente - osserva Pedrelli -: adesso vogliamo dare il meglio sempre di più. La più grande soddisfazione che ho con il Sitting volley è raggiungere questi traguardi e l'esempio che trasmetto alla mia bambina".

Su Lepida Tv, nella stessa puntata spazio anche ai campionati mondiali di ChessBoxing - la disciplina che combina boxe e degli scacchi - che si sono svolti a Riccione e dove 'Traguardi' ha incontrato Sergio Leveque, campione di boxe, MMA e ChessBoxing. "Ero praticante di pugilato dall'età di vent'anni e giocatore di scacchi fin da bambino - spiega -: il fascino più grande di questo sport è quello di essere capaci di passare dalla massima concentrazione sulla scacchiera al performare in uno sport fisico e di situazione come il pugilato".



