Muore a 20 giorni da aggressione in stazione

Una violenta lite in strada fra senzatetto finita in tragedia. Singh Sukhninder, 44enne indiano, è morto lunedì scorso all'ospedale di Reggio Emilia ad oltre venti giorni dall'aggressione subita nella zona stazione.

E ora la la procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta nel quale è stato iscritto nel registro degli indagati Adinamo Bonaccorsi - 49enne di origine napoletana, anch'egli senza fissa dimora - con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Come riporta la stampa locale reggiana, i fatti risalgono al 22 ottobre scorso. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri, supportate anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze di alcuni clochard che conoscono sia la vittima sia l'aggressore, l'indiano si trovava seduto su un marciapiede davanti ad un negozio di viale IV Novembre. All'improvviso è arrivato l'italiano, visibilmente ubriaco, che lo ha colpito senza motivo con un forte calcio in faccia e poi gli ha sferrato un pugno sempre al volto. La vittima è caduta a terra, sbattendo la testa. Da qui l'allarme ai soccorsi, i tentativi di rianimazione e infine la corsa al Santa Maria Nuova. Qui, è rimasto in coma fino a lunedì scorso quando è stato constatato il decesso.



