L'E-R a Expo 2025 punterà su Data Valley e Tecnopolo Bologna

L'Emilia-Romagna si prepara per Expo 2025 Osaka, che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025.

In questa vetrina mondiale, che ha come tema dell'edizione 'Progettare la società futura per le nostre vite', la Regione porterà le sue eccellenze, dalla Motor Valley alla Food Valley, con fulcro sulla Data Valley e il Tecnopolo di Bologna.

Il punto è stato fatto oggi a Osaka, durante la missione istituzionale della Regione in Giappone, dal presidente Stefano Bonaccini con Osamu Kitamoto, Ayumi Ishibashi e Hiroo Suzuki dell'Osaka World Expo Promotion Bureau. Bonaccini ha anche incontrato il commissario generale per l'Italia di Expo Osaka 2025, Mario Andrea Vattani, a pochi giorni dalla presentazione del padiglione italiano, progettato dall'architetto Mario Cucinella.

Proprio su Data Valley e Tecnopolo si è concentrato Bonaccini: "E' una realtà straordinaria di livello internazionale, che nei prossimi mesi ospiterà un appuntamento cruciale come il G7 dedicato all'innovazione e all'intelligenza artificiale e dove sorgerà nel 2024 la quattordicesima sede dell'Università dell'Onu, dedicata allo studio del clima - ha sottolineato il presidente - Per noi l'Expo ha da sempre rappresentato un'occasione di sviluppo del nostro territorio, a partire da Milano 2015 e Dubai 2020, esperienze che hanno lasciato frutti concreti e che rendono oggi l'Emilia-Romagna al passo delle maggiori realtà internazionali". Il padiglione Italia sarà articolato in tre sezioni: aerospazio; infrastrutture, città, mobilità e urbanistica; scienze della vita, della demotica e robotica. "Tutti settori di ricerca che vedono la Data Valley emiliano-romagnola in prima linea - ha sottolineato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla che fa parte della delegazione in missione - Porteremo a Osaka il meglio della nostra progettualità. Dai tempi delle città, alla salute e alla telemedicina: l'intelligenza artificiale, i big data e il supercalcolo per realizzare applicazioni pratiche necessarie alla vita delle persone".



