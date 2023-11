Bankitalia, nel 2023 l'economia rallenta in Emilia-Romagna

Nei primi sei mesi del 2023 l'attività economica in Emilia-Romagna ha subito un rallentamento. L'indicatore Iter della Banca d'Italia ha registrato un aumento tendenziale del Pil dell'1,2%, in linea con la media nazionale, ma notevolmente inferiore a quello dello stesso periodo dell'anno precedente. Il quadro congiunturale è peggiorato nel secondo trimestre. Gli effetti sul comparto agricolo dell'alluvione dello scorso maggio sono stati rilevanti. E' quanto emerge dall'Aggiornamento congiunturale sull'economia dell'Emilia-Romagna stilato dalla Banca d'Italia.

Per quanto riguarda l'industria c'è stato un ristagno nel primo semestre del 2023. Una dinamica influenzata anche dalle esportazioni regionali: in termini reali le vendite all'estero hanno subito una contrazione del 3,1%, e questo dipende dalla brusca frenata del commercio mondiale. Rallentano anche gli altri settori: in particolare quello edile che è stato influenzato dall'attenuazione degli effetti del Superbonus.

Anche nel terziario l'attività ha decelerato nel primo semestre, risentendo del rallentamento dei consumi familiari.

Secondo Bankitalia la quota delle imprese del settore con fatturato in aumento supera ancora la percentuale di quelle con vendite in calo, ma il saldo è notevolmente ridotto rispetto al 2022.



