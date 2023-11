A scuola di tifo e ambiente con Pallacanestro Reggiana

Sostenere la propria squadra con fair-play all'interno dei palasport, ma anche rispetto per l'ambiente, ecosostenibilità ed educazione alla raccolta differenziata. Sono gli obiettivi di "Io tifo pulito", un progetto di partnership fra Pallacanestro Reggiana - che milita nel campionato di Lega Basket Serie A - e del Gruppo Iren, la multiutility con sede a Reggio Emilia. L'iniziativa, già attiva dal 2019 nel territorio reggiano, è stata rinnovata e presentata oggi. L'idea è quella di organizzare incontri tra studenti delle scuole primarie e secondarie e giocatori professionisti coi quali si parla di tematiche come ambiente e le corrette modalità di tifare nello sport. Nella scorsa stagione sono stati 650 i bambini coinvolti per trenta differenti classi. Un tour tra gli istituti di tutta la provincia che proseguirà anche nel 2024. "Da diversi anni Iren è sponsor di Pallacanestro Reggiana - ha spiegato Eugenio Bertolini, amministratore delegato di Iren Ambiente - L'iniziativa promuove comportamenti corretti tra i tifosi durante gli eventi sportivi ed in particolare il contributo di Iren, è volto a supportare le scuole nella diffusione dei valori dello sport e dell'importanza del rispetto per l'ambiente. Siamo lieti che la partnership continuerà". A fargli eco anche il general manager di Pallacanestro Reggiana, Claudio Coldebella: "È sempre bello parlare di giovani e di futuro e lavorare con una proprietà che ha questa visione a lungo termine. Mi piace pensare che la pallacanestro possa essere lo strumento per cui diffondere anche dei valori educativi, non solo riguardanti il tifo, ma anche sull'ambiente".

Emanuele Maccaferri, responsabile di "Scuola di Tifo" evidenzia come "questa sia la decima stagione insieme a Pallacanestro Reggiana, negli anni abbiamo coinvolto più di seimila bambini". Infine, l'assessore all'educazione del Comune di Reggio, Raffaella Curioni ha detto: "Mi rende orgogliosa avere qua al mio fianco due eccellenze della nostra città come Pallacanestro Reggiana ed Iren, che collaborano tra di loro unendo tradizione ed innovazione, con lo sguardo al futuro a delle tematiche sempre più importanti e centrali".



