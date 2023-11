Tredicenne molestata a una fermata dei bus a Bologna

Un'altra aggressione sessuale si è verificata a Bologna, ai danni di una ragazzina di 13 anni che ha subito un tentativo di violenza mentre rientrava a casa, in zona Barca. Il fatto, avvenuto la sera dello scorso 1 novembre, è raccontato oggi sulle pagine locali del Resto del Carlino.

La tredicenne era scesa da un bus e si era incamminata quando, a pochi metri dalla fermata che si trova poco lontano dalla sua abitazione, è stata assalita da un uomo che, secondo quanto ricostruito, dopo averla molestata avrebbe anche cercato di toglierle i vestiti. Lei è riuscita a divincolarsi e a scappare a casa, dove c'era la sorella più grande che ha subito avvertito il 113. La polizia è andata sul posto e ha svolto un sopralluogo, anche con la Scientifica, alla ricerca di tracce.

A quanto si apprende, le indagini sono in corso e il molestatore non sarebbe stato ancora identificato. Si tratta dell'ennesimo episodio di aggressione a sfondo sessuale, fra la città e la provincia, nelle ultime settimane.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA