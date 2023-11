Torna l'allerta smog in Emilia-Romagna con misure emergenziali che scattano da domani in tutta la regione. Fra queste lo stop ai veicoli più inquinanti fino a diesel euro 5, il divieto di combustione all'aperto e il potenziamento dei controlli alla circolazione. Le limitazioni saranno in vigore almeno giovedì 16 e venerdì 17 novembre, quando sarà emesso un nuovo bollettino.



