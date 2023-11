Ieri sera intorno alle 22 un giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Modena. Il ragazzo, per cause ancora da chiarire, era alla guida dell'auto, una utilitaria, finita fuori strada. È stato sbalzato dall'abitacolo per circa dieci metri ed è morto. La vittima si chiamava Christian Epicoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Modena insieme a 118 e Polizia locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA