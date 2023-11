Save the Children, in E-R 14,2% adolescenti vittima di cyberbulli

Il 14,2% degli adolescenti tra gli 11 e i 13 anni in Emilia-Romagna è vittima di cyberbullismo, con le ragazze più frequentemente oggetto di questi atti anche se "esiste una quota di 'bulle' che colpiscono le compagne per isolarle e deriderle soprattutto negli anni della pre-adolescenza, quando i tempi di crescita non sono uguali per tutte". È quanto emerge dalla XIV edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, intitolata quest'anno 'Tempi digitali' e stilata da 'Save the Children' secondo cui, in regione, il 75,1% di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni mentre si abbassa l'età in cui si possiede o si utilizza uno smartphone.

Nelle regioni del Nord - di cui l'Emilia-Romagna fa parte - la percentuale di bambini di 6-10 anni che usano il cellulare tutti i giorni è passata dall'11,5% al 21,8% tra il biennio 2018-19 e il 2021-22 mentre guardando all'utilizzo della rete e alla dipendenza da internet, l'Atlante evidenzia come in Emilia-Romagna le ragazze e i ragazzi di 11, 13 e 15 anni che mostrano un uso problematico dei social media siano il 12,2% contro una la media nazionale del 13,5%. In particolare "sono soprattutto le ragazze a soffrirne e l'età più critica è quella dei 13 anni". Per quanto riguarda, invece, i videogiochi, il 22,7% dei giovani di 11, 13 e 15 anni ne fa un uso problematico, contro una media nazionale del 24%: ad essere più esposti sono i ragazzi e l'età si abbassa a 11 anni.

Sempre sul versante della dipendenza da internet, in Italia ci sono 87 centri territoriali che offrono assistenza attraverso équipe formate da psicologi, assistenti sociali, educatori. In testa la Lombardia con 33 centri, seguita dalle Marche con 10.

L'Emilia-Romagna è una delle sei regioni sprovviste di questi centri.

Quanto alla alla percentuale di scuole con la banda ultra larga, l'Emilia-Romagna presenta il 57,5% di scuole connesse rispetto al dato nazionale del 69,3%. Tuttavia se in Italia il 76% delle scuole primarie e secondarie dispone di postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con disabilità, l'Emilia-Romagna, con l'83,4%, è una delle regioni più virtuose.

