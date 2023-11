Saman 'l'italiana', una storia simbolica per le donne

JACOPO DELLA PORTA, ELISA PEDERZOLI, SAMAN, VITA, VITA E MORTE DI UNA RAGAZZA ITALIANA (Compagnia Editoriale Aliberti, 176 pp, 16,90 euro) Mentre il processo sulla morte di Saman si sta avviando alle battute finali per i suoi cinque familiari, la storia della ragazza che cercava la libertà e il triste destino al quale è andata incontro sono diventati simboli della lotta contro la violenza sulle donne. Storia che prende forza anche grazie al lavoro di giornalisti come Jacopo Della Porta ed Elisa Pederzoli del quotidiano Gazzetta di Reggio, che hanno seguito il caso fin dalle prime battute. Il loro libro Saman. Vita e morte di una ragazza italiana (prefazione di Tiziano Soresina, postfazione di Ahmad Ejaz) sarà al centro di un incontro il 20 novembre a Modena (Casa delle Donne, Strada Vaciglio Nord 6, ore 17.30) nell'ambito delle iniziative per la Giornata internazionale del 25 novembre.

Il lavoro di Della Porta e Pederzoli racconta la ribellione di Saman Abbas, il suo anelito di libertà e si è posto l'obiettivo di approfondire il contesto nel quale è maturata la tragedia. Descrive la realtà di Novellara, cittadina da sempre impegnata sul fronte dell'integrazione, e sottolinea alcune criticità della comunità pakistana, in particolare quella relativa alla condizione delle donne. Sullo sfondo, tematiche di più ampio respiro, come il matrimonio combinato e forzato e il delitto d'onore. Gli autori hanno affrontato le questioni culturali, non solo sulla base dell'esperienza maturata in anni di lavoro sul territorio, ma interpellando diverse persone esperte della materia, tra le quali il mediatore interculturale Ahmad Ejaz.

"Il sacrificio della diciottenne, che sui social dichiarava la sua aspirazione a vivere come una normale ragazza italiana - 'Italian Girl' il nickname su Instagram - non smette di interrogarci da quando, nel maggio 2021, la sua storia ha iniziato ad occupare le cronache dei quotidiani, i siti internet e le trasmissioni televisive", scrivono gli autori.

Tra le testimonianze inedite, una compagna di classe delle medie e il titolare di un maneggio di Roma dove Saman e il fidanzato vissero un'effimera parentesi di felicità.



