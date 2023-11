Pugilato: positività per furosemide, sospesa Sophia Mazzoni

Sophia Mazzoni, 19enne ferrarese campionessa di pugilato che due anni fa ha vinto l'oro nella categoria dei 50 kg ai campionati europei giovanili, è stata sospesa in via cautelare per la positività a un controllo antidoping. Lo rende noto Nado Italia con un comunicato in cui si precisa che la "sostanza riscontrata" é la "Furosemide", ovvero un diuretico che fa parte della lista delle sostanze proibite.

"Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping - è scritto nella nota di Nado Italia - ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta Sophia Mazzoni (Fpi), per la violazione degli artt. 2.1, 2.2 (Sostanza riscontrata: Furosemide). Il controllo è stato disposto da Nado Italia".





