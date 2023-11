Inaugurata rotonda sul mare a Rimini intitolata a Lucio Battisti

È stata inaugurata a Rimini la rotonda dedicata a Lucio Battisti in uno dei luoghi più iconici della zona mare, di fronte a piazzale Fellini. Presente alla cerimonia d'intitolazione la vedova del celebre cantautore.

"Questo era il posto dove veniva a camminare, Rimini era il suo buen retiro", ha spiegato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a margine dell'evento. La maxi-rotonda sorge di fronte al celebre Grand Hotel reso immortale da Fellini, nel cuore di Marina centro. "Questo è uno dei luoghi più iconici in zona mare per i riminesi e a lui l'abbiamo voluto dedicare", ha aggiunto il primo cittadino. La vedova Battisti, Grazia Letizia Veronese, ha confessato che Rimini "era il posto dove lui si sentiva a casa" e con i riminesi "aveva un rapporto di amicizia", ha riportato al primo cittadino. Visibilmente emozionata, Veronese ha espresso la propria gratitudine verso la città.

Presenti molti riminesi e fan di uno degli artisti più amati della storia musicale italiana - alcuni giunti da Roma - che dopo la scopertura della targa hanno intonato alcuni brani di Battisti accompagnati da una chitarra. Battisti "è un padre musicale, quelli della nostra generazioni sono nati con la chitarra in spiaggia", racconta il 'musicista'. "È sempre stato il mio cantautore preferito e ha accompagnato tutti gli anni della mia adolescenza", ha detto una fan. "Ho origini cecoslovacche - ha raccontato una delle presenti - ma sono cresciuta con le sue canzoni grazie a mio fratello, e ora le trasmetto alla mia nipotina di sei anni".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA