Zecchino d'Oro, esordio per la coppia Benvenga-Dianetti

Sarà la coppia formata da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti, attori e volti del web, a presentare le prime due puntate del 66/o Zecchino d'Oro, in diretta su Rai1 dall'Antoniano di Bologna l'1 e il 2 dicembre dalle 17 alle 18.40, mentre sarà il direttore artistico Carlo Conti a condurre la finale di domenica 3 dicembre, dalle 17.20 alle 20, che decreterà il brano vincitore. L'edizione 2023 è intitolata 'La musica può' e vuole celebrare tutto quello che la musica ha generato in più di sessant'anni di vita: solidarietà, accoglienza, amore per la terra e per i fratelli e le sorelle.

Anche quest'anno, poi, lo Zecchino d'Oro sostiene Operazione Pane e le mense francescane in Italia e nel mondo tramite il numero solidale 45538: basta inviare un sms da cellulare o telefonare da rete fissa per aiutare mamme, papà e bambini e donare un pasto a chi è in difficoltà.

L'album della 66/a edizione, composto dalle 14 nuove canzoni in gara e distribuito da Sony Music Italia, è già disponibile in digitale e su tutte le piattaforme streaming. Tra i 35 autori che firmano le tracce ci sono sia esperti di canzoni per bambini sia grande artisti come Maurizio Fabrizio, Gianfranco Fasano, Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Piero Romitelli, Lorenzo Baglioni. Ad interpretare i brani, anche quest'anno dal vivo, 17 piccoli cantanti accompagnati dal Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni. I bambini, di età tra i 5 e i 10 anni, provengono da otto regioni (per la prima volta c'è anche la Valle D'Aosta) e da tre Paesi esteri: Grecia, Bulgaria e Albania. Arrivano così a un totale di 1.101 i bimbi-interpreti dal 1959 ad oggi e 832 le canzoni presentate, un repertorio da record.

Quest'anno i testi delle canzoni vanno dall'importanza di abbattere muri e confini alle tematiche ambientali, dal rapporto con il futuro all'importanza e al significato della pace, dalla ricchezza che vive nelle diversità alla musica che riesce a veicolare valori fondamentali per la società come l'incontro e il dialogo. E si allarga la community: dopo l'avvio del canale dedicato su Amazon Prime arriva il canale ufficiale TikTok, che si aggiunge a tutti i progetti web di Zecchino d'Oro.



