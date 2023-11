Venier, investimento da un miliardo per rigassificatore Ravenna

Un investimento complessivo da un miliardo, tra la nave che sarà ormeggiata ad una piattaforma al largo di Ravenna e il collegamento alla rete di trasporto di gas nazionale. Questo il profilo economico del rigassificatore che sarà operativo nelle acque della città romagnola dopo quello già avviato a Piombino, in Toscana. A fare il punto sull'operazione è Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, in Romagna per presentare i lavori collegati alla collocazione all'allacciamento del rigassificatore alla rete di trasporto gas nazionale.

Un progetto - il rigassificatore ravennate è atteso in esercizio entro il marzo 2025 - che vedrà una ampia ricaduta sul territorio segnato, osserva il numero uno di Snam, da una "alta cultura ingegneristica, da parte delle aziende della zona.

Verranno coinvolti oltre 100 fornitori della provincia di Ravenna e dell'Emilia-Romagna. Attualmente - ha sottolineato - lavorano 850 persone nel picco saranno oltre 1.200 le persone impiegate. Ci saranno oltre 300 milioni come ricaduta economica sul territorio su un investimento complessivo da 1 miliardo". A queste cifre, vanno poi aggiunti 25 milioni complessivi per le compensazioni e le mitigazioni - 10 per le compensazioni, 15 per le mitigazioni - e poi, ha concluso Venier, "ci sarà la nave" che vedrà, per la sua manutenzione, "anche il lavoro di altre aziende specializzate".

Quello del rigassificatore, ha sottolineato il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale "per la città è un investimento strategico che è anche al servizio del Paese. Dentro al procedimento - ha aggiunto osservato riferendosi al progetto dello stesso rigassificatore - sono stati previsti circa 25 milioni di mitigazioni e compensazioni. Quindi, da una parte opere come la riforestazione di circa 100 ettari e, dall'altra, anche opere di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico che sono molto importanti per la città. E' un progetto che serve al Paese in una delle grandi eccellenze di Ravenna".

