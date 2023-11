Torna a vivere il Modernissimo, sala d'inizio 900 a Bologna

Il regista Wes Anderson sarà a Bologna per l'inaugurazione del Cinema Modernissimo: torna a vivere la sala d'inizio Novecento nel cuore della città, in Piazza Maggiore, uno scrigno sotterraneo, un viaggio nel tempo e nella bellezza di uno spazio che non ha eguali, una discesa nel paradiso dei cinefili, sotto uno dei palazzi simbolo della modernità novecentesca bolognese, Palazzo Ronzani, che si erge all'angolo tra via Rizzoli e Piazza Re Enzo.

Dieci giorni di inaugurazione sono previsti per festeggiare la rinascita del Modernissimo: dal 21 al 30 novembre, con un parterre di ospiti che va da Anderson (protagonista di diversi appuntamenti dal 25 al 27 novembre) all'attore protagonista del film La mosca, Jeff Goldblum, registe, registi, attrici, attori come Paola Cortellesi, Alice Rohrwacher, Alina Marazzi, Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Marco Tullio Giordana, Mario Martone, Giorgio Diritti, Pupi Avati, Alessandro Bergonzoni, Vinicio Capossela, tutti per presentare film non realizzati da loro stessi, bensì scelti dal cilindro della storia del cinema, esattamente nello spirito di una sala come sarà il Modernissimo, dedicata a tutto il cinema, dalle origini ai giorni nostri.

Primo appuntamento con il presidente della Cineteca Marco Bellocchio, che terrà una conversazione martedì 21 novembre alle 16.30.

"Apre il Modernissimo - dice il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli - È un momento così a lungo desiderato che non potevamo fermarci a una sola proiezione d'inaugurazione, abbiamo quindi pensato che fossero necessari dieci giorni, cioè tante inaugurazioni, condotte da tanti artisti e amici che hanno accettato di portarci un film importante per la loro vita, un film da condividere per riaccendere il Modernissimo e iniziare la relazione con il pubblico di questa nuova sala ricca di storia". Programma completo sul sito www.cinetecadibologna.it.

