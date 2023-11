Un operaio di 59 anni è deceduto in un incidente sul lavoro verificatosi attorno al mezzogiorno all'interno del polo chimico di Ravenna. Sul posto, oltre a 118 e medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna, è intervenuta la polizia. Secondo quanto finora emerso, il 59enne, per cause ancora al vaglio, è stato colpito da un escavatore mentre lavorava all'interno di un cantiere.



