I 10 anni di China Shanghai International Children's Book Fair

BolognaFiere e Bologna Children's Book Fair festeggeranno in Cina i 10 anni della China Shanghai International Children's Book Fair (Ccbf) di cui sono co-organizzatori. Unica fiera dedicata ai libri per ragazzi nell'Asia Pacifico, la Ccbf è protagonista di un segmento di mercato sempre più in crescita che nel 2022 ha raggiunto oltre il 28% dell'intero comparto editoriale. Dal 17 al 19 novembre allo Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centre (Sweecc), Bcbf porterà la mostra Beauty and the World, curata da Giorgia Grilli (professoressa associata di Letteratura per l'Infanzia all'Università di Bologna) e realizzata dall'Università di Bologna in partnership con Bcbf: un viaggio tra i migliori libri di non fiction per bambini, frutto di un lavoro di ricerca durato quindici anni e rivolto al mercato editoriale internazionale.

Oltre all'esposizione, l'Illustrators Survival Corner, a cura di Mimaster Illustrazione, tra le iniziative più apprezzate dal pubblico professionale tra quelle proposte da Bologna Children's Book Fair, ora aperta alla valorizzazione dei giovani talenti dell'illustrazione dell'Asia Pacifico. Dal 2018 BolognaFiere (tra gli operatori fieristici di maggior rilievo su scala internazionale, attiva in Europa, Asia e America) con Bologna Children's Book Fair ha aperto un nuovo importante capitolo della propria attività diventando co-organizzatrice della China Shanghai International Children's Book Fair. A distanza di cinque anni, i numeri danno ragione a questa visione, con un forte incremento, tra le altre cose, delle presenze internazionali. I dati di OpenBook rivelano infatti come la crescita sia stata esponenziale: se nel 2012 il mercato kids in Cina rappresentava meno del 20% del mercato editoriale totale, nel 2022 ha raggiunto il 28,62%, attestandosi come il segmento più grande e in più rapida crescita dell'intera industria editoriale. La fiera di Shanghai Ccbf, nata nel 2013, è il solo evento a livello mondiale con un profilo assimilabile a quello di Bologna Children's Book Fair, focalizzato esclusivamente sull'editoria per ragazzi e con un format prevalentemente professionale.





