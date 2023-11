Dal Mic 5 milioni per la messa in sicurezza della Garisenda

"Abbiamo stanziato 5 milioni di euro, siamo pronti a dare altre risorse, laddove necessario, e collaboreremo con i nostri uffici anche per l'iscrizione al Patrimonio Unesco". Lo ha annunciato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al termine dell'incontro al Mic a Roma con, fra gli altri, il sindaco di Bologna Matteo Lepore per fare il punto sulla messa in sicurezza della torre Garisenda.

"Ci sono monumenti simbolo di ciascuna città - ha sottolineato il ministro - E le Torri lo sono per Bologna come il Colosseo lo è per Roma, il Duomo per Milano e il Maschio Angioino per Napoli. Sono simboli della nostra storia e della nostra identità che abbiamo il dovere di tutelare. Il Ministero si è reso subito disponibile a supportare l'Amministrazione comunale che è la titolare del bene e che, in base al Codice dei beni culturali, ha la responsabilità della sua tutela". "Fare presto e bene è il nostro obiettivo comune", ha dichiarato Lepore ricordando i 4,7 milioni già stanziati dal Comune per i primi interventi.

Presenti all'incontro anche i sottosegretari Galeazzo Bignami e Lucia Borgonzoni, la quale ha ricordato la richiesta fatta all'Agenzia spaziale europea dei dati satellitari "utili a ricostruire i movimenti della Torre dal 2017 ad oggi", dati che il Cnr sta elaborando e che daranno "ulteriori informazioni necessarie per una valutazione complessiva dello stato di salute del monumento".

