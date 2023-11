Accende un fuoco per scaldarsi, morto per le esalazioni

Un uomo di 72 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione a Tavernago, una piccola frazione rurale in provincia di Piacenza. La morte è stata causata presumibilmente dalle esalazioni di un fuoco che probabilmente ieri sera aveva acceso all'interno del suo piccolo appartamento per riscaldarsi. Questa mattina un parente che non aveva più sue notizie ha chiamato i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco e il 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri: la casa è stata posta sotto sequestro e nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.

