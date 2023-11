Bologna, in arrivo 24 nuovi bus elettrici di Tper

Con i nuovi bus elettrici a batteria, Bologna fa un passo in avanti nel percorso di transizione energetica mirata alla decarbonizzazione del trasporto pubblico. Tper, con la presidente e ad Giuseppina Gualtieri, ha presentato infatti questa mattina in piazza Maggiore, insieme al sindaco Matteo Lepore e all'assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, gli snodati e-Ata full electric prodotti da Karsan (presente anche Okan Baş, Chief executive officer dell'azienda), marchio di spicco nella transizione elettrica del trasporto pubblico.

Il produttore turco si è aggiudicato la gara bandita da Tper per 24 e-bus di 18 metri finanziati con i fondi europei del Programma operativo nazionale Città Metropolitane (Pon Metro 2014-2020) integrati con fondi React-Eu di cui era destinatario il Comune. Il progetto prevedeva appunto la fornitura di 24 bus elettrici a batterie - aggiudicati per 18.240.000 - e di due sistemi mobili per la ricarica di emergenza ad alimentazione elettrica, per un investimento di altri 2 milioni. I primi Karsan e-Ata sono già in città e l'intera fornitura di 24 mezzi sarà consegnata a Tper entro la fine dell'anno. I nuovi e-bus saranno impiegati prioritariamente sulla linea uraba 21.

Successivamente i Karsan e-Ata saranno impiegati anche su altre linee su cui circolano bus snodati ad alta capacità di trasporto. "Entro il 2030 tutta la flotta Tper sarà elettrica e a idrogeno quindi totalmente sostenibile. Siamo stati la prima città in Italia a introdurre il pagamento sulla vettura attraverso le carte di credito - ha detto Lepore - e saremo una delle prime ad avere una piattaforma pubblica di gestione della viabilità, sia pubblica che privata, e questo per noi è molto importante".

