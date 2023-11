Studentessa molestata sul bus, fermati due 15enni

I carabinieri della tenenza di Medicina (Bologna) hanno fermato due 15enni tunisini, residenti in una casa di accoglienza per minori non accompagnati, per violenza sessuale su una studentessa minorenne. Il 9 novembre, verso le 12.30, i due l'avrebbero avvicinata su un bus mentre tornava a scuola e molestata. Lei ha iniziato a piangere ma per lo choc faticava a muoversi e a parlare. Quando i genitori hanno saputo hanno fatto denuncia. Sentita alla presenza di uno psicologo, la ragazza ha ricostruito i fatti e, riferiscono i Carabinieri, ha detto: "Voglio un attimo di giustizia per questa cosa perché non può essere una cosa normale".

