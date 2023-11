Il volume 'Devotion' di McCurry in anteprima nazionale a Modena

Sarà presentata in anteprima nazionale al Bper Banca Forum Monzani di Modena, il 18 novembre alle 21, l'ultima raccolta fotografica di Steve McCurry dal titolo 'Devotion. Amore e Spiritualità'. Il volume, edito da Mondadori Electa, vuole rispondere alla domanda 'Come si esprime la devozione?' attraverso cento fotografie, di cui 75 inedite, che offrono uno sguardo profondo su tutte le possibili sfaccettature che nel mondo può assumere la devozione: l'amore, la passione, la dedizione all'altro, la lealtà, il sacrificio, l'impegno.

Grazie a ritratti di monaci buddisti, artigiani, bambini, madri dedite ad assistere i figli, anziani che si supportano a vicenda o di un padre accanto al figlio sdraiato nel letto di un ospedale, Steve McCurry offre al lettore una riflessione molto intima su come ogni individuo possa esprimere al meglio ciò che il suo spirito umano ha da offrire.

"Ho visitato l'Italia molte volte - dice Steve McCurry - troppe per tenere il conto di quante. Lo stile di vita italiano è caratterizzato dal voler abbracciare la vita nella sua pienezza e questo approccio gioioso include anche l'offrire sempre un aiuto all'altro. Questo progetto fotografico è importante perché ritrae nella pratica la compassione e l'assistenza, enfatizzando l'importanza di rendere tangibili le azioni per l'altro, senza che rimangano solo buone intenzioni.

Devotion svela la grande profondità dello spirito umano e conferisce un grande significato all'esistenza dell'umanità.

Proprio per questo è particolarmente significativo che questo libro sia presentato qui in Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA