Bologna avvia il censimento intorno alla torre Garisenda

- È iniziato questa mattina a Bologna, con la collaborazione di cittadini e attività commerciali, il censimento dei quasi 500 cittadini che vivono e lavorano vicino alle Due Torri. Per le condizioni della torre Garisenda, il Comune ha infatti aggiornato il piano di protezione civile che riguarda tre livelli di allerta e interessa una superficie di circa cento metri dai monumenti simbolo della città. La polizia locale ha iniziato a bussare alle porte dei bolognesi dalle 8.30 di oggi e sta raccogliendo dati e contatti. L'obiettivo è quello di aggiornare il database per contattare tutti in caso di emergenza o di allerta 'rossa' - che significa evacuazione della zona - in relazione allo stato di salute della Garisenda.



