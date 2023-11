Fiorentina, coreografia per i 50 anni della Curva Fiesole

Prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Bologna la Curva Fiesole si è colorata di bianco e viola con la scritta 50 e i volti di alcuni tifosi storici della Fiorentina. Sotto la coreografia è stata appesa la scritta "Con il giglio cucito sul cuore da 50 anni al fianco del nostro grande amore". La coreografia completa il trittico per i 50 anni della nascita della Curva Fiesole e il movimento ultrà a Firenze. Nello stesso momento nel settore occupati dai tifosi del Bologna è apparso uno striscione con scritto: "Vicini al popolo della Toscana, mai arrendersi", in riferimento all'alluvione che ha colpito molte province di Firenze la settimana scorsa, causando morti e tanti danni. Alcuni minuti dopo anche in Curva Fiesole è apparso lo striscione: "Campi: Grazie all'Esercito di Volontari!. Da segnalare che all'esterno dello stadio Artemio Franchi, in merito proprio alla vicenda legata all'alluvione è apparso uno striscione: "05/11/2023 - La partita della vergogna. Lega italiana figli di p......!", firmato 1926. La settimana scorsa, infatti, il nucleo storico del tifo viola aveva chiesto il rinvio di Fiorentina-Juventus per rispetto delle persone colpite dall'alluvione. Non trovando risposta positiva da parte della Lega Serie A i tifosi della Curva Fiesole decisero di disertare il Franchi scegliendo invece di andare a spalare il fango e aiutare le persone colpite dall'alluvione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA