Sangiuliano, Palazzo Musei Modena polo primaria importanza

"Modena è una città di grandi tradizioni culturali e ci sono tutte le condizioni affinché il Palazzo dei Musei, al termine dei lavori, divenga un polo museale di primaria importanza a livello nazionale". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha visitato i tesori della Biblioteca e della Galleria, come la Bibbia di Borso d'Este, capolavoro della miniatura italiana, la Carta del Cantino, con una delle prime raffigurazioni del continente americano, e i due iconici ritratti del duca Francesco I d'Este di Bernini e Velázquez. Il ministro ha ammirato anche la mostra, aperta fino al 14 gennaio, sul pittore caravaggista olandese Hendrick ter Brugghen.

Sangiuliano, primo titolare del dicastero a recarsi alla Galleria Estense di Modena da quando è divenuta museo autonomo otto anni fa, ha visionato i quasi 3.000 mq di spazi aggiuntivi nell'area dell'ex Ospedale Estense che, grazie a fondi statali e Pnrr, entro il 2026 saranno a disposizione dell'istituzione culturale. Nelle nuove sale troveranno posto il medagliere, le collezioni di arti decorative, la pittura dell'Ottocento, una biblioteca specializzata e laboratori didattici. Il ministro ha poi visitato il cantiere di Ago-Modena Fabbriche Culturali all'ex ospedale di Sant'Agostino, complesso di 26mila mq finanziato dalla Fondazione di Modena destinato a completare la vocazione artistica e culturale dell'area.

Sangiuliano ha anche ammirato il Duomo romanico, patrimonio Unesco dal 1997, e ha visitato il Palazzo comunale, accolto dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Nell'85/o anniversario della scomparsa ha deposto una corona nel luogo in cui Angelo Fortunato Formìggini, editore e intellettuale ebreo modenese, il 29 novembre 1938 morì gettandosi dalla torre Ghirlandina, per protesta estrema contro la follia antisemita delle leggi razziali. Ultima tappa a Palazzo Ducale, sede dell'Accademia militare, dove è stato accompagnato attraverso le sale del palazzo, gli appartamenti ducali e il museo storico dell'Accademia: "qui - ha detto - si coglie il senso profondo di 'patrimonio della Nazione' di cui parla l'articolo 9 della Costituzione. Nazione che è in primo luogo un'entità morale e spirituale, perché la Patria è il padre".



