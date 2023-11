L'incoronazione di Poppea apre stagione d'opera a Ravenna

L'amante di un imperatore ne L'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, una sposa napoletana per Il turco in Italia di Gioachino Rossini e una principessa cinese per la Turandot di Giacomo Puccini: ad accomunarle sono l'appartenenza alla grande storia dell'opera italiana, dall'età Barocca al belcanto fino al Novecento, e sono i titoli per il 2024 della stagione operistica del Teatro Alighieri di Ravenna, a cui si aggiungono tre appuntamenti con la danza.

L'apertura, 19 e 21 gennaio, è nel segno del primo barocco col capolavoro del compositore di Cremona messo in scena da Pier Luigi Pizzi e diretto da Antonio Greco sul podio dell'Orchestra Monteverdi Festival - Cremona Antiqua. Nel curare regia, scene, costumi e luci per L'incoronazione di Poppea, Pizzi ha privilegiato l'universalità del racconto, con un'estetica tanto elegante quanto essenziale. È invece il consumismo dei sentimenti al centro dell'interpretazione del regista Roberto Catalano per la nuova coproduzione de Il turco in Italia che sarà a Ravenna l'1 e 3 marzo. Sul podio dell'Orchestra Cherubini il giovane Hossein Pishkar, già allievo di Riccardo Muti. Lo storico allestimento di Giuseppe Frigeni di Turandot, 12 e 14 aprile, offre una lettura ispirata al rigore e all'essenzialità delle leggi estetiche e filosofiche della Cina, rifiutando facili esotismi. Marco Guidarini dirigerà l'Orchestra Toscanini.

L'itinerario di danza si inaugura con Autobiography della compagnia Wayne McGregor (10, 11 febbraio), seguito dal Nuovo Balletto di Toscana che presenta The Red Shoes, rilettura della fiaba di Andersen nel variegato linguaggio del coreografo Philippe Kratz (16, 17 marzo), e lo SpellBound Contemporary Ballet con L'arte della fuga ispirata al capolavoro di Bach (20, 21 aprile).

"La 'fabbrica' del Teatro Alighieri ha dovuto affrontare i danni diretti e indiretti dell'alluvione che ha colpito la Romagna a maggio - ha ricordato Antonio De Rosa, sovrintendente di Ravenna Manifestazioni - con gravi danni al nostro magazzino. 12Per questo siamo doppiamente grati a chi, in questo momento, ci aiuta a garantire continuità alle attività del Teatro".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA